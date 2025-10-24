강상현, 세계선수권 2회 연속 정상…남자 +87㎏급 금메달

강상현이 24일 중국 장쑤성 우시 타이후 인터내셔널 엑스포센터에서 열린 2025 세계태권도선수권대회 +87㎏급에서 우승한 뒤 세리머니를 펼치고 있는 있다. 세계태권도연맹(WT) 제공

김유진(오른쪽)이 여자 57㎏급 결승전에서 공격하고 있다. WT제공

2022년 멕시코 과달라하라 대회에서는 16강에서 고배를 마셨다. 한국 여자대표팀이 세계선수권에서 메달을 딴 건 2022년 73㎏급 이다빈(은메달) 이후 처음이다.