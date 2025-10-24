‘시즌 1승’박혜준, 광남일보-해피니스 오픈 첫날 공동 선두…“우승 기회 살리겠다”

정윤지, 홍진영과 함께 6언더파

김민솔·한진선 등 1타차 공동4위

유현조와 노승희, 3오버파 공동

24일 전남 나주시 해피니스CC에서 열린 KLPGA투어 신설대회 광남일보·해피니스오픈 1라운드에서 공동 선두에 자리한 박혜준이 1번 홀에서 티샷을 날리고 있다. KLPGA

지난 6월 Sh수협은행·MBN여자오픈에서 시즌 첫 승, 투어 통산 2승을 달성한 정윤지도 노보기 플레이 끝에 버디 6개만 솎아내 4개월 만에 시즌 2승을 향한 거침없는 샷을 날렸다.