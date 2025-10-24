[포착] ‘한복 챌린지’ 찍은 김혜경 여사…연분홍 한복 입고 ‘활짝’

김혜경 여사가 24일 서울 종로구 서울공예박물관을 찾아 한복 입는 문화 확산을 위한 '한복해요 챌린지 이벤트'에 동참하고 있다. 연합뉴스

이벤트 후 김 여사는 서울공예박물관에서 보자기, 자수 등을 주제로 한 전시도 관람했다.

김 여사는 “한복은 세대를 넘어 이어지는 우리의 문화유산이자 세계에 한국을 가장 아름답게 표현하는 상징”이라며 “일상에서 한복을 입는 작은 실천이 우리 문화를 세계로 확장시키는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.