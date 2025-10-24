[포착] ‘한복 챌린지’ 찍은 김혜경 여사…연분홍 한복 입고 ‘활짝’
김혜경 여사가 한복문화주간을 맞아 ‘한복 홍보 이벤트’에 참여했다.
대통령실에 따르면 김 여사는 24일 서울공예박물관 앞마당에서 연분홍색 한복을 입고 ‘#한복해요’가 쓰인 팻말을 들고 사진을 찍었다.
‘#한복해요 챌린지’는 한복 입는 문화를 확산하기 위해 일상 속 한복 차림을 사진과 영상으로 공유하는 이벤트다.
김 여사는 반가워하며 인사를 건네는 시민들에게 “한복을 홍보하러 왔다”며 악수하며 함께 사진을 찍고 외국인 관광객들에게 한복을 소개했다.
김 여사와 사진 촬영을 요청하는 줄이 한때 길게 늘어서기도 했다고 안귀령 대통령실 부대변인은 전했다.
이벤트 후 김 여사는 서울공예박물관에서 보자기, 자수 등을 주제로 한 전시도 관람했다. 또 앞으로 한복을 통해 한국인의 정체성과 K-라이프스타일의 매력을 널리 알리겠다는 뜻을 밝혔다.
김 여사는 “한복은 세대를 넘어 이어지는 우리의 문화유산이자 세계에 한국을 가장 아름답게 표현하는 상징”이라며 “일상에서 한복을 입는 작은 실천이 우리 문화를 세계로 확장시키는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
