임성재·송민혁·이정환, 제네시스 챔피언십 공동 선두

김민규와 배용준 1타차 공동 9위

디펜딩 챔피언 안병훈 컷탈락 충격

24일 충남 천안 우정힐스CC에서 열린 제네시스 챔피언십 2라운드에서 공동 선두로 올라선 임성재가 5번 홀에서 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 손을 들어 답하고 있다. KPGA

2021년 마스터스 우승자 마쓰야마 히데키(일본)와 2013년 마스터스를 제패한 애덤 스콧(일본)은 나란히 공동 44위(중간합계 1언더파 141타)로 컷을 통과했다.