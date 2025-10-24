재개발 현장 찾은 장동혁 “10·15 부동산 정책 철회해야”

오세훈과 상계5재정비촉진구역 방문

“고약한 머리에서 제대로 된 정책 안 나와”

장동혁 국민의힘 당대표와 오세훈 서울시장이 24일 오전 서울 노원구 상계5재정비촉진구역 현장점검에 앞서 인사를 나누고 있다. 권현구 기자

국민의힘은 24일 재개발 현장을 찾아 정부의 10·15 부동산 대책 철회와 관련자 사퇴를 촉구하며 대여 공세 수위를 끌어올렸다.



장동혁 당대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장 등 국민의힘 지도부는 오세훈 서울시장과 함께 이날 서울시 노원구 상계5재정비촉진구역을 찾아 부동산 대책 현장 회의를 진행했다. 상계5구역은 2005년 상계뉴타운 지역으로 지정됐지만 20년간 제대로 사업이 이뤄지지 못했다.



장 대표는 현장을 둘러본 후 기자들과 만나 “주거 환경이 빨리 바뀌길 원하는 분들의 염원을 느낄 수 있었다”며 “사업에 속도를 내야 할 시점에 정부에서 강력한 부동산 규제 정책을 발표하면서 사업이 늦어지는 것은 아닌지 주민들이 여러 걱정이 있을 것”이라고 말했다.



장 대표는 “재개발, 재건축 같은 정비사업을 빨리 촉진하는 것이야말로 현실적이고 효율적인 대안 중 하나”라며 “하지만 이번 10·15 대책은 그런 정비사업에 의한 주택공급의 길마저 막아놓는 무책임한 대책”이라고 했다.



장 대표는 이상경 국토교통부 1차관 등 ‘부동산 망언’으로 논란이 된 정부·여당 인사들을 겨냥해 “지금 필요한 건 망언에 대한 사과가 아니라 정책에 대한 방향 전환”이라며 “‘내로남불’하는 국토부 차관을 비롯한 관련 공무원부터 즉각 경질하는 것이 정책 방향 전환의 시작”이라고 지적했다.



앞서 이 차관은 10·15 대책에 대한 실수요자들의 불만이 이어지자 유튜브에 출연해 “나중에 집값이 안정되면 그때 (집을) 사면 된다”고 발언해 논란이 됐다. 이후 본인은 갭투자로 막대한 시세차익을 얻은 것으로 드러나 비판 여론이 커졌다. 장 대표는 전날 이 차관이 자신의 발언과 갭투자 논란에 대해 사과한 데 대해서도 “방식과 내용, 태도 그 어떤 것에도 진정성이 없다”며 “정부는 10·15 정책을 철회해야 한다”고 말했다.



장 대표는 또 복기왕 더불어민주당 의원의 ‘15억 정도는 서민 아파트’ 발언에 대해서도 “단순히 용어를 잘못 선택한 망언이 아니라 부동산 정책의 기본부터 틀렸다는 것을 말해준다”며 “자신들은 욕망의 화신이 돼 이것저것 집어먹다 접시까지 삼켜놓고는 국민들을 향해 집 한 채, 내 집 마련조차 죄악이라고 손가락질하는 그런 고약한 머리에선 제대로 된 부동산 정책이 나올 수 없다”고 비판했다.



송 원내대표는 “정부는 국민들이 당연히 더 좋은 아파트에서 더 나은 삶을 살 수 있도록 공급을 늘려줘야 한다”며 “이런 점에서 이번 대책은 ‘무조건 수요를 잘라버리겠다, 더이상 집 살 생각하지 마라’라는 것”이라며 “그러니까 정말 사고 싶으면 서울에서 나가라는 ‘서울 추방령’이라는 얘기가 나온다”고 말했다.



오 시장도 “정부는 이번 대책을 잘못 발표해놓고 민심이 흔들리니 뉴타운 재개발, 재건축 정책에 대해 적대시 정책을 철회하고 뭔가 해보려는 논의를 이제야 시작한다는 뉴스를 보고 참담함을 감출 수 없다”며 “서울시가 지난 4년 씨를 뿌려서 줄기가 올라왔는데 (정부가) 전부 쳐내고 제초제까지 뿌려놓은 듯하다”고 지적했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



