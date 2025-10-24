민심 악화 우려한 與 “부동산정책 조용히 뒷받침”… 재초환 폐지는 신중
더불어민주당이 잇따른 부동산 관련 논란과 관련해 민심 악화를 의식한 저자세 행보를 이어갔다. 정청래 대표가 나서 ‘입조심’을 당부했고, 당내에선 사실상 이상경 국토교통부 1차관의 사퇴를 요구하는 목소리도 흘러나왔다. 야당까지 가세하며 새 쟁점으로 떠오른 재건축 초과이익 환수제(재초환) 폐지를 놓고는 신중한 모습을 보였다.
박수현 민주당 수석대변인은 24일 당 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “정 대표는 부동산 정책 같은 민감한 경제정책에 대해 조용히, 튼튼히 정부를 뒷받침하는 것이 당의 기조라고 여러 차례 말했다”고 밝혔다. 그는 “민주당은 서민·실수요자의 (내 집 마련) 꿈이 실현되도록 최선을 다해 뒷받침하겠다는 기조”라며 “연말까지 눈에 잡히는 공급 대책을 마련함으로써 정말 공급이 실현되겠다는 기대를 국민께서 가지도록 최선을 다하겠다”고도 강조했다.
부동산 정책을 고리로 한 국민의힘의 공세에도 저강도 대응을 취했다. 박 수석대변인은 “(야당의) 과도한 조언이 국민 불안을 자극해 주거 사다리를 걷어차지 않도록 자제해달라”면서도 “좋은 정책을 제안해준다면 깊이 새겨듣고 검토하겠다”고 말했다. 아울러 정부를 향해서도 “(비판을) 비난으로 치부하지 말고 새겨들을 부분이 없는지 잘 살펴봐야 한다”고 당부했다.
이같은 기조는 부동산 문제 관련 민심 악화 가능성을 의식한 것으로 풀이된다. 한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 이재명 대통령의 직무 수행 긍정 응답은 전주 대비 2%포인트 올랐으나, 10·15 부동산 대책에 대해선 ‘적절하지 않다’는 응답이 44%로 ‘적절하다’(37%)를 웃돌았다.
국민의힘은 10·15 대책 철회 및 관련자 사퇴를 촉구하며 정부 비판 수위를 끌어올렸다. 장동혁 대표는 서울 노원구 상계5재정비촉진구역을 찾아 “‘내로남불’하는 국토부 차관부터 경질하는 게 정책 방향 전환의 시작”이라고 강조했다.
민주당 내에서도 이 차관이 거취를 결정해야 한다는 의견이 일부 나왔다. 윤준병 의원은 페이스북 글에서 “국민에게 박탈감을 안기고 정책 신뢰를 갉아먹는 고위 공직자들의 이율배반적 행태는 지탄받아야 마땅하다. 장본인은 스스로 책임을 져야 한다”고 주장했다.
다만 현 상황에서 주무 부처 차관을 교체하는 것이 적절치 않다는 의견도 나왔다. 민주당 지도부 역시 “지적이 있으면 더 잘 살펴보겠다는 겸손함이 국민께 더 큰 신뢰와 안심을 드릴 수 있다”며 직접적 언급을 피했다.
재초환 폐지에 대해서도 서두를 문제가 아니라는 시각이 우세하다. 국민의힘이 이날 재초환 폐지 법안을 여야 합의로 정기국회 내에 처리하자고 공개 제안한 데 대해 박 수석대변인은 “원내 중심으로 대화와 논의를 이어나가길 기대한다”고 답했다. 민주당 핵심 관계자는 “(국민의힘 제안에) 쉽게 응할 일은 아니다”라며 “재초환 때문에 재개발·재건축이 안 된다는 것은 극히 일부 지역에나 해당하는 프레임”이라고 평가했다.
송경모 이강민 기자 ssong@kmib.co.kr
