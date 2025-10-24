HD현대로보틱스, 1800억 투자 유치… “AI 로봇 개발 박차”
HD현대의 로봇전문기업 HD현대로보틱스가 1800억원 규모의 투자 유치에 성공했다.
HD현대로보틱스는 KDB산업은행 및 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KY프라이빗에쿼티(PE)와 1800억원 규모의 투자 유치 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 계약으로 산업은행과 KY PE는 HD현대로보틱스 지분 9.1%를 확보하게 됐다.
대규모 자금 조달에 힘입어 HD현대로보틱스의 기업가치는 5년 만에 약 4배 상승했다. 지난 2020년 KT로부터 500억원을 투자받을 당시 5000억원이었던 기업가치는 이번 투자 유치 과정에서 1조8000억원으로 올랐다.
HD현대로보틱스는 “40년간 유지해 온 국내 로봇 시장 매출 1위 기업으로서의 위상과 회사가 보유한 우수한 인공지능(AI) 기술 역량 덕분에 이번 투자 유치에 성공할 수 있었다”고 전했다.
KDB산업은행은 국내 로봇 산업의 경쟁력 강화를 위해 글로벌 시장 진출을 지원하고자 이번 투자를 주도한 것으로 알려졌다. KDB산업은행은 현재 ‘국민성장펀드’ 조성 등을 통해 국가 첨단전략산업 관련 지원을 확대하고 있다.
HD현대로보틱스는 이번 자금을 피지컬 AI 기반의 차세대 핵심 로봇 기술 개발에 활용한다는 계획이다. 먼저 스스로 인지·판단·행동하는 ‘로봇 파운데이션 모델(RFM)’ 확보에 집중한다. 사람의 개입이나 조작 없이 작업 환경 변화에 즉각 대응할 수 있는 로봇 기술을 개발하는 것이 목표다.
HD현대로보틱스는 이 기술을 바탕으로 내년 중 ‘용접 자동화 솔루션’을 출시해 실제 조선소 현장에 적용할 예정이다. 이후 2030년까지 가공·조립·검사·제조·물류 등 산업별 공정에 적합한 AI 로봇 솔루션을 선보인다는 방침이다.
고객 니즈를 반영한 맞춤형 모델 개발도 이어간다. HD현대로보틱스는 지난 6월 산업용 로봇과 협동로봇의 장점을 결합한 하이브리드 협동로봇 ‘HDC 시리즈’를 공개했다. 최근에는 독일 로봇 기업 노이라로보틱스와 ‘조선 산업용 4족 보행 용접 자동화 휴머노이드’ 개발에 돌입했다.
또한 HD현대로보틱스는 미국·유럽 등 해외 시장 공략과 국내외 연구개발(R&D) 인력 확보, AI 팩토리 구축 등 다양한 미래 성장동력 확보에 나설 계획이다. 우수 기업에 대한 지분투자도 적극 검토한다.
김완수 HD현대로보틱스 대표는 “이번 투자 유치는 회사의 미래 동력을 확보하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는 중요한 계기가 될 것”이라며 “AI 기반 차세대 로봇 솔루션을 중심으로 산업 현장의 혁신을 이끌고 국내외 시장 공략을 강화할 계획”이라고 말했다.
