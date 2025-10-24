장인화 포스코 회장, ‘밴플리트상’ 수상… “한미 유대 강화 기여”

장인화 포스코그룹 회장이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 플라자호텔에서 열린 코리아소사이어티 연례 만찬에서 '2025 밴플리트상'을 받았다. 포스코그룹 제공

장인화 포스코그룹 회장이 23일(현지시각) 미국 뉴욕에서 열린 코리아소사이어티 연례 만찬에서 ‘2025 밴플리트상’을 수상했다. 장 회장은 한·미 경제 협력 및 우호 관계 증진에 기여한 공로를 인정받았다.