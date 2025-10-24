‘9골 3도움’ 손흥민, 10경기 만에 MLS 폭격 후 신인상 후보 등극
‘축구 간판’ 손흥민(LA FC)이 미국 메이저리그사커(MLS) 신인상 후보에 이름을 올렸다.
MLS 사무국은 24일(한국시간) 2025시즌 개인상 각 부문 후보 명단을 발표했다.
지난 8월 LA FC에 합류한 손흥민은 신인상 후보로 선정됐다. 그는 MLS 무대에서 단 10경기만 소화했으나 9골 3도움으로 공격포인트 12개를 기록했다. LA FC는 손흥민의 활약에 힘입어 서부 콘퍼런스 3위로 정규시즌을 마치며 플레이오프에 진출했다.
손흥민은 앤더스 드라이어(샌디에이고)와 필립 진커나겔(시카고 파이어)과 신인상 트로피를 놓고 다툰다. 34경기에서 19골 17도움을 올린 드라이어는 MLS 최우수선수(MVP) 후보에도 선정됐다. 진커나겔은 33경기에서 15골 13도움을 작성했다.
29골로 득점왕에 등극한 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)는 손흥민의 팀 동료 데니스 부앙가와 MVP 경쟁을 벌인다. 이 밖에도 샘 서리지(내슈빌), 에반데르(신시내티) 등도 후보에 올랐다.
올해의 감독상 후보로는 브래들리 카넬 필라델피아 감독, 예스퍼 쇠렌센 밴쿠버 감독, 마이키 바라스 샌디에이고 감독 등이 뽑혔다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사