SOOP, 신규·복귀 스트리머 지원 이벤트 진행
SOOP이 신규·이적·복귀 스트리머를 대상으로 플랫폼 정착 지원 이벤트를 진행한다.
SOOP은 스트리머 정착 지원 이벤트 ‘웰컴 투 스트리머 시즌6’를 오는 11월30일까지 진행한다고 24일 밝혔다. 웰컴 투 스트리머는 방송을 처음 시작하거나 오랜만에 복귀하는 스트리머들이 안정적으로 SOOP에 정착할 수 있도록 돕는 이벤트로 스트리머가 일정 미션을 달성하면 방송 장비, 콘텐츠 제작 지원금, 홍보권 등 다양한 보상을 받을 수 있다.
SOOP은 2023년부터 웰컴 투 스트리머 이벤트를 이어오고 있다. 이벤트를 통해 유입된 스트리머들은 이후 SOOP의 콘텐츠지원센터 및 신입 스트리머 지원센터를 통해 방송 환경 개선, 공식 콘텐츠 참여, 콘텐츠 확장 등 다양한 지원을 받았다.
SOOP은 버추얼 스트리머를 위한 지원 프로그램 ‘웰컴 버추얼’도 진행한다. SOOP에서 새롭게 데뷔하거나 이적을 앞둔 버추얼 스트리머라면 누구나 참여할 수 있으며 선정된 참가자에게는 플랫폼 메인 노출, 인기 스트리머와의 협업 콘텐츠 기회, 제작 지원금 등 혜택이 주어진다.
