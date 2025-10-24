위메이드맥스, ‘프로젝트 탈’ 첫 트레일러 공개
위메이드맥스가 신작 액션 RPG ‘프로젝트 탈’의 첫 트레일러 영상을 24일 공개했다.
위메이드맥스의 개발 자회사 매드엔진이 제작 중인 프로젝트 탈은 한국 전통 탈과 수백 년간 이어진 신화·설화를 현대적으로 재해석한 세계관의 오픈월드 액션 RPG다. 2027년 출시를 목표로 PC 및 콘솔 플랫폼으로 개발 중이다.
트레일러 영상은 매드엔진이 자체 제작했다. ▲거대 몬스터에 매달려 일격을 가하는 클라이밍 액션 ▲약점 공략을 통해 전투 흐름을 바꾸는 부위 파괴 공격 ▲적 공격 회피와 동료를 활용한 연계 스킬 등 프로젝트 탈의 세계관과 핵심 전투 시스템을 인게임 플레이 중심으로 담아냈다.
위메이드맥스 손면석 대표는 “프로젝트 탈은 상처 입은 세계를 치유해가는 감정적 서사와 정통 액션 RPG의 전투 재미를 결합한 작품”이라면서 “글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 오픈월드 액션 RPG를 목표로 한다”고 밝혔다.
