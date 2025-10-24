강화군, 어촌발전 자문위원회 공식 출범
인천 강화군은 24일 ‘강화군 어촌발전 자문위원회’가 공식 출범하고 주요 어촌 현안에 대해 논의했다고 밝혔다.
자문위원회는 지난 9월 ‘강화군 어촌발전 자문위원회 설치 및 운영 조례’ 제정을 통해 설치됐다. 이를 통해 어촌의 지속가능한 발전과 어업인 소득 증대를 위한 정책 자문을 수행하는 제도적 기반을 갖추게 됐다.
이날 열린 첫 회의에는 박용철 강화군수를 비롯해 경제산업국장, 해양수산과 관계 공무원, 경인북부수협 관계자, 어촌계장 등 총 23명이 참석했다.
회의에서는 새롭게 구성된 자문위원들에게 위촉장이 수여되고 위원장 호선과 함께 강화군 어촌발전 자문위원회 운영 방향 설명, 주요 현안사항 토의, 주꾸미 산란시설 조성 기본계획 용역 보고 등이 이어졌다.
신임 위원장으로 선출된 박용오 위원장은 “강화군 어촌발전 자문위원회가 실질적인 어촌 발전의 구심점이 될 수 있도록 위원들과 함께 최선을 다하겠다”며 “강화군 해양 발전을 위해 열정과 책임감을 가지고 임하겠다”고 말했다.
박 군수는 “강화군의 해양·어촌 발전은 어업인 여러분의 참여와 협력이 무엇보다 중요하다”며 “위원회를 중심으로 현장의 목소리를 적극 반영해 실질적인 정책이 추진될 수 있도록 하겠다”고 말했다.
