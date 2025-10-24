KGM, 익스피리언스 센터 딜러십 운영 전환…“고객경험 강화”
KG모빌리티(KGM)가 브랜드 체험 공간인 ‘익스피리언스 센터’를 딜러십 운영 체제로 전환한다고 24일 밝혔다.
KGM은 한영 오토를 파트너사로 선정해 운영을 맡기기로 했다. 이 회사는 여러 프리미엄 수입차 브랜드 리테일 운영 경험이 있다. 이번 운영 전환은 위탁 운영이나 단순 판매 방식에서 벗어나 고객이 브랜드를 체험하고 이해할 수 있도록 전문성을 강화하는 것이라고 KGM은 설명했다.
새 운영 방식은 익스피리언스 센터 부산에 처음 적용되고 경기도 일산과 서울 강남의 다른 두 센터와 향후 개관 예정인 센터에도 적용된다. 황기영 KGM 대표이사는 “이번 협력은 고객에게 KGM의 브랜드 가치를 전달하기 위한 또 하나의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “고객이 브랜드를 직접 체험하고 이해함으로써 깊이 있는 경험을 얻을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
