시사 전체기사

문화·산업·기술 고양시 대전환…3대 엔진 동시 가동

입력:2025-10-24 11:54
공유하기
글자 크기 조정

K-컬처밸리·킨텍스 제3전시장·AI캠퍼스 행사
고양시, 경기도와 긴밀한 협력 의지 확인

K-컬처밸리 민간공모 우선협상대상자 발표 기념촬영. 고양시 제공

경기 고양시가 문화·산업·기술 세 축을 동시 가동하며 도시 대전환을 예고했다.

고양시에서는 지난 23일 K-컬처밸리 민간공모 우선협상대상자 발표, 킨텍스 제3전시장 착공식, 경기북부 AI캠퍼스 개소식이 같은 날 나란히 열렸다.

김동연 경기도지사와 이동환 고양시장이 세 행사 전부에 함께 참석하며 긴밀한 협력 의지를 확인했다. 이번 세 현장은 향후 고양시 10년의 성장방향을 결정짓는 기점으로 평가된다.

먼저 1년여 표류했던 K-컬처밸리 사업이 새 출발점을 맞았다. 경기주택도시공사(GH)는 세계 최대 공연기획사인 라이브네이션 엔터테인먼트 컨소시엄을 우선협상대상자로 확정했다.

이로써 지난해 CJ라이브시티 사업 무산 이후 정체됐던 프로젝트가 사실상 재가동된다. GH와 라이브네이션 컨소시엄의 기본협약 체결 후 2026년 5월 공사 재개, 2029년 말 준공이 추진된다. 라이브네이션은 이미 콜드플레이, 오아시스 등 글로벌 공연을 고양에서 성공시킨 경험이 있다.
경기도 AI 인재양성 파트너십 체결 기념촬영. 고양시 제공

같은 날 열린 킨텍스 제3전시장 착공식에서도 국내 전시산업 지형을 바꿀 계획이 현실화됐다. 총사업비 6726억원이 투입되는 제3전시장은 기존 1·2전시장과 합쳐 총 17만㎡ 규모로, 서울 코엑스의 5배를 뛰어넘는다. 완공 시 연간 6조원의 생산유발 효과와 3만명의 고용 창출이 기대되며, 고양시는 글로벌 마이스(MICE) 산업의 중심도시로 도약을 노리고 있다.

또한 덕양구 창조혁신캠퍼스에 들어선 경기북부 AI캠퍼스는 ‘AI특례시’ 고양의 첫 결실로 문을 열었다. 아마존웹서비스(AWS), 시스코, IBM, 네이버클라우드, 마이크로소프트 등 세계적 기술기업이 참여해 AI 실무형 인재 양성과 창업 지원을 본격화할 예정이다. 불과 6개월 만에 조성된 이번 캠퍼스는 고양시의 핵심 성장정책인 ‘AI-노믹스’의 첫 가시적 성과로 꼽힌다.

이동환 고양시장은 “문화·산업·기술이 유기적으로 움직일 때 도시의 자립이 가능하다”며 “이번 세 현장이 고양의 미래 비전을 보여줬다”고 강조했다. 김동연 경기도지사는 “고양은 경기도 발전의 큰 축이자 균형 성장의 핵심”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정청래 “오세훈 끝났다…웬만한 변호사 사도 커버 불가능”
부동산 대책에도…李대통령·민주당 지지율 ‘동반 상승’
두달 만에 만나는 李-트럼프, ‘무역합의’ 최대 관심
‘MBC 퇴장 논란’ 최민희 “뭐가 부적절” 사과 거부… 국힘 “독재적 발상”
매물 마르나… 강남 3구·용산구 신규 임대차 계약 급감
신차, 2029년부터 페달 오조작 방지 장치 의무화
‘고성·짜증’ 명태균 “아파트 사준다 했다”… 오세훈은 묵비권
[단독] 국민연금 수익률 6.5% 유지 땐 고갈 시점 33년 늦춰
국민일보 신문구독