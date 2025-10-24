작심스터디카페, 목포석현점 추가 확장 결정

현재 목포석현점의 성인 이용 비율은 약 50%로, 학생뿐 아니라 직장인·프리랜서 등 폭넓은 연령층이 브랜드를 이용하고 있다. 이는 작심스터디카페가 학습공간을 넘어 다양한 고객층을 포용하는 프리미엄 공간 브랜드로 자리매김하고 있다고 평가했다.

작심스터디카페 관계자는 “목포석현점은 지역 이용자들의 꾸준한 수요 증가와 긍정적인 이용 경험을 바탕으로 확장을 결정했다”며 “앞으로도 고객 중심의 공간 설계와 무인운영 기술을 통해 전국적으로 프리미엄 학습공간의 표준을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.