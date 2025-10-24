AI컴퓨팅센터 유치 무산 광주시 절치부심…“포기 없다”

강기정 시장, 전직원 대상 공유회 열고

‘AI 중심도시’ 실현 의지 다져 “꿈 굳건”

강기정 광주광역시장이 24일 오전 시청 대회실에서 열린 '국가AI컴퓨팅센터 유치 관련 전 직원 공유회'에 참석해 "AI중심도시 실현에 대한 광주의 꿈은 굳건하다"며 미래 구상을 밝히고 있다. 광주광역시 제공

강기정 광주광역시장을 비롯한 광주시 전체 공직자들은 이날 국가AI컴퓨팅센터 유치 무산의 아쉬움 속에서도 AI 중심도시 실현을 향한 의지를 굳게 다졌다.