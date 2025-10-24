부동산 대책에도…李대통령·민주당 지지율 ‘동반 상승’

이재명 대통령. 연합뉴스

10·15 부동산 대책 이후에도 이재명 대통령 국정 지지율이 상승했다는 여론조사 결과가 나왔다.

반면 30대(49%)와 70대 이상(49%) 지지율은 과반에 미치지 못했고 20대 지지율은 34%로 전체 연령대 가운데 가장 낮았다.