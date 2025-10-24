인천교통공사, 전국 최초 장애인콜택시 페달 오조작 방지장치 설치

페달 오조작 방지장치 장착 전후 속도 및 RPM 비교 그래프. 인천교통공사 제공

페달 오조작 방지장치는 운행 중 차량의 가속 신호를 실시간으로 분석해 비정상적인 가속으로 판단될 경우 운전자가 가속 페달을 밟더라도 해당 신호를 차단해 차량의 급발진을 방지하는 지능형 안전기술 장비다.