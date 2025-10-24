이 대통령, 관세 협상에 “국내 금융시장 영향 신중 검토”
이재명 대통령은 24일 한·미 관세협상과 관련해 “한국 금융시장에 미칠 잠재적인 영향력을 신중하게 검토하고 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 공개된 싱가포르 매체 ‘스트레이츠 타임스’와의 서면 인터뷰에서 “(한·미) 상호 간 이익 극대화 방안을 모색하고 있다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 오는 29일 경주에서 열릴 예정인 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 앞두고 양국 간 협상의 접점을 찾기 위해 노력 중이나, ‘인위적인 마감시간을 정해두는 것’에는 조심스러운 모습을 보였다고 스트레이츠 타임스가 전했다.
이 대통령은 전날 공개된 미국 방송 CNN과의 인터뷰에서도 “(양국 입장을) 조정·교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 것 같다”고 언급한 바 있다.
이 대통령은 중국과 관계 설정에 대해서는 “경쟁과 협력 요인을 복합적으로 이해하면서, 철저하게 국익에 기반을 두고 대응해야 한다”고 강조했다. 최근 한국에서 벌어지는 반중(反中) 시위에 대해서도 “이웃 국가 간의 불신을 초래할 뿐”이라며 자제를 촉구했다.
이번 인터뷰는 한국과 싱가포르 외교관계 수립 50주년을 맞아 진행됐다. 이 대통령은 “‘동아시아의 기적’을 함께 이뤄낸 한국과 싱가포르가 변화하는 세계 질서를 현명하게 헤쳐가며 21세기 진정한 리더국가로 자리매김할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
