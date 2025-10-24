김용범 “한·미, 핵심 쟁점 입장 팽팽…끝까지 최선”

김용범 대통령실 정책실장(왼쪽)과 김정관 산업통상부 장관이 한미 관세협상 추가 논의를 마치고 24일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

김용범 대통령실 정책실장은 24일 한·미 관세협상과 관련해 “일부 진전은 있었지만 핵심 쟁점에 대해서는 양국의 입장이 팽팽하게 대립하는 상황이 지속되고 있다”고 밝혔다.

협상이라는 것이 막판에 급진전되기도 하기 때문에 끝까지 노력하겠다”고 강조했다.

이재명 대통령은 전날 공개된 미국 방송사 CNN과의 인터뷰에서 “(양국 입장차를) 조정·교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 것 같다”고 밝힌 바 있다.