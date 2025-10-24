북한군 귀순 때 ‘北추격조’ MDL 침범…軍 발표와 달라

최근 북한군 1명이 중부 전선에서 도보로 귀순했던 당시 추격조로 추정되는 북한군 2명이 군사분계선(MDL)을 넘어왔다가 우리 군 경고사격에 후퇴한 것으로 전해졌다. “특이동향은 없다”고 밝힌 군의 발표와 배치되는 것이다.

24일 군 소식통에 따르면 북한군 1명이 지난 19일 비무장으로 강원도 중부 전선 MDL을 넘어와 우리 군에 귀순 의사를 밝혔을 때, 무장한 북한군 2명이 MDL을 넘어 남측 최전방 소초(GP) 앞 200ｍ까지 접근했다.