경기대, ‘제2기 ESG선도대학’ 수료식 개최
ESG 핵심 인재 양성 및 지역사회 가치 확산 다짐
경기대학교(총장 이윤규)는 23일 교내 최호준 홀에서 ‘제2기 ESG 선도대학’ 수료식을 열었다. ESG(환경·사회·민관 협력) 핵심 인재 양성을 목표로 한 이번 과정은 경기도사회적경제원(원장 남양호)이 주최하고 경기대가 주관했으며, 6월부터 10월까지 24차시 120시간의 교육으로 진행됐다.
이윤규 총장은 “ESG 인재들이 기업과 사회의 지속가능성을 함께 고민하길 바란다”고 말했다. 남양호 원장은 “ESG 선도대학은 교육을 넘어 실천으로 이어지는 플랫폼”이라며 지속 지원을 약속했다.
이날 수료식에는 경기도의회 남경순·안계일·방성환·김도훈·김진명 의원과 이상일 용인시장, 이현재 하남시장, 김성제 의왕시장, 최승재 중소기업 옴부즈만 등이 참석해 수료생을 축하했다.
사업을 총괄한 최순종 교수는 “참여자들이 ESG를 실천 가능한 전략으로 이해하게 됐다”며 “지역과 기업의 지속가능 성장에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
