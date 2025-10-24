두달 만에 만나는 李-트럼프, ‘무역합의’ 최대 관심

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

한·미 정상회담을 포함한 도널드 트럼프 미국 대통령의 1박 2일 방한 일정이 23일(현지시간) 발표되면서 한·미 무역 합의가 최종 타결될지 관심이 쏠린다.