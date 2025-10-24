시사 전체기사

달리는 버스서 기사 때린 술 취한 50대의 최후

입력:2025-10-24 06:13
공유하기
글자 크기 조정

달리는 시내버스에서 운전기사를 수차례 때려 사고를 내게 한 50대 남성이 경찰에 구속됐다.

인천 계양경찰서는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운전자 폭행 혐의로 50대 A씨를 구속했다.

최상수 인천지법 영장전담 부장판사는 전날 오후 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 21일 오후 4시50분쯤 인천시 계양구 도로를 달리던 시내버스에서 20대 운전기사 B씨를 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 그는 술을 마신 상태였다. 음주 상태로 정류장이 아닌 곳에서 하차를 요구하다 B씨가 이를 거부하자 폭행을 시작한 것으로 나타났다.

A씨의 범행으로 B씨가 몰던 버스는 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈으나 다친 사람은 없었다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
매물 마르나… 강남 3구·용산구 신규 임대차 계약 급감
신차, 2029년부터 페달 오조작 방지 장치 의무화
‘고성·짜증’ 명태균 “아파트 사준다 했다”… 오세훈은 묵비권
[단독] 국민연금 수익률 6.5% 유지 땐 고갈 시점 33년 늦춰
[단독] 수백억 피해 ‘팀 미션’ 사기도 캄보디아 범죄조직 소행이었다
‘신용점수 591점, 보유 주택 4채 이상’ 이런 임대인 피해라…서울시, AI로 전세사기
이상경 “내 집 마련의 꿈, 헤아리지 못 해” 대국민 사과
“TV 보고 있었다” 신생아 욕조 빠져 의식불명…몸에서 학대 정황
국민일보 신문구독