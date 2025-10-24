달리는 버스서 기사 때린 술 취한 50대의 최후
달리는 시내버스에서 운전기사를 수차례 때려 사고를 내게 한 50대 남성이 경찰에 구속됐다.
인천 계양경찰서는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운전자 폭행 혐의로 50대 A씨를 구속했다.
최상수 인천지법 영장전담 부장판사는 전날 오후 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
A씨는 지난 21일 오후 4시50분쯤 인천시 계양구 도로를 달리던 시내버스에서 20대 운전기사 B씨를 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다.
조사 결과 그는 술을 마신 상태였다. 음주 상태로 정류장이 아닌 곳에서 하차를 요구하다 B씨가 이를 거부하자 폭행을 시작한 것으로 나타났다.
A씨의 범행으로 B씨가 몰던 버스는 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈으나 다친 사람은 없었다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사