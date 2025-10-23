오세훈 “명태균과 7번 만남? 대부분 스토킹”
오 시장은 23일 “(정치 브로커) 명태균씨가 (저와) 7번 만났다는 대부분은 선거 일정에 맞춰 불쑥 찾아온 스토킹에 가까운 행위였다”고 지적했다. 그러면서 “이후 명씨에 대한 캠프 출입을 금지했고 관련 증거와 증인으로 입증할 수 있다”고 강조했다.
오 시장은 이날 시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서 이성권 국민의힘 의원의 관련 질의에 “수사에 당당히 임하겠고, 특검 측에 신속한 수사 결론을 다시 한번 요청드린다”며 이같이 답했다. 오 시장과 명씨는 다음 달 8일 김건희 특검에서 대질신문을 받는다. 대질신문은 오 시장 측이 전날 김건희 특검에 요청해 성사됐다.
오 시장은 명씨가 이날 국정감사에서 오 시장 측이 돈을 받지 않았다고 증언한 점이 중요하다고 강조했다. 그는 “비공표 여론조사가 김종인 당시 총괄선대위원장, 지상욱 비대위원장, 여의도연구원으로 전달됐다고 명 씨가 여러 차례 언급했다”며 “이는 제가 대납을 지시했다는 의혹과 정반대의 진술로 법률적으로 큰 의미가 있다”고 설명했다.
오 시장은 또 “사기죄 피의자 명씨를 국정감사 증인으로 끌어들여 정치공세로 변질된 점을 깊이 유감스럽게 생각한다”고 말했다. 그러면서 “모든 진실은 특검 대질신문과 검찰 수사를 통해 명명백백히 밝혀질 것”이라며 “근거 없는 정치공세는 이제 멈춰야 한다”고 덧붙였다.
오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 알려진 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 받았다는 의심을 받고 있다. 이 과정에서 오 시장 후원자인 김한정씨가 미래한국연구소 실무자인 강혜경씨에게 3300만원을 대납했다는 의혹을 받고 있다. 오 시장은 김씨가 여론조사비를 대납한 사실을 몰랐고 명씨를 두 번 만난 뒤 명씨와의 관계를 끊었다는 입장이다.
