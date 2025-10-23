‘우정힐스 사나이’김민규, 제네시스 챔피언십 첫날 공동 선두…“끝까지 좋은 경기력 보이겠다”

중국 리하오퉁과 나란히 6타씩 줄여

배용준·황중곤도 3타 줄여 공동11위

임성재·김시우·옥태훈 등 2언더 T21

23일 충남 천안 우정힐스CC에서 KPGA·DP 월드투어 공동 주관으로 열린 제네시스 챔피언십 1라운드에서 6타를 줄여 공동 선두에 자리한 김민규가 8번 홀에서 드라이버샷을 날리고 있다. KPGA

김민규는 23일 충남 천안 우정힐스CC에서

열린 제네시스 챔피언십(총상금 400만 달러) 첫날 1라운드에서 보기는 2개로 막고 버디 8개를 쓸아 6언더파 65타를 쳤다. 중국의 리하오퉁과 공동 선두다.

후반 들어 10번 홀(파4) 버디를 12번 홀(파4) 보기를 맞바꿨으나 14∼15번 홀 연속 버디로 다시 상승 곡선을 그렸다. 16번 홀(파3)에서 보기를 범했지만 마지막 18번 홀(파5) 버디로 바운스백에 성공했다.