N수도 ‘있는 집 자식’이어야?…N수생 4명 중 1명은 부잣집 자녀
대학수학능력시험에 여러 차례 도전하는 ‘N수생’ 4명 중 1명은 고소득 가정의 자녀인 것으로 나타났다.
23일 국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원이 교육부로부터 받은 ‘N수생 사교육비 조사 모델 개발 용역 보고서’에 따르면 2024학년도에 대학에 입학한 N수생 1만1946명 중 월평균 가구소득이 800만원 이상이라고 답한 사람은 전체의 23.4%인 2801명이었다.
‘800만원 이상’은 조사 대상 소득 중 가장 높은 구간이다. 올해 우리나라 4인 가구 기준 중위 소득(609만원)보다 현저히 많은 금액이다.
월 소득이 500만~600만원이라고 답한 사람은 8.6%였고 그다음이 300만~400만원(7.6%), 400만~500만원(7.1%) 순이었다.
월 소득 800만원 이상 구간의 N수생들이 사교육을 경험한 비율은 85.5%로 다른 소득 구간 집단보다 높은 것으로 파악됐다.
N수생의 사교육 비용을 부담하는 주체와 부담 비중을 보면 보호자가 사교육비의 90% 이상을 부담했다는 응답이 74.6%로 가장 많았다.
사교육 비용이 부담스러운지에 대한 질문에는 ‘부담이 큰 편이었다’(32.3%), ‘부담이 매우 컸다’(13.7%)라고 응답한 사람이 전체의 절반가량이었다.
그러나 N수 결과 ‘희망 대학에 입학하지 못했다’고 응답한 사람은 전체의 68.1%에 달했다.
‘희망한 전공을 선택하지 못했다’는 응답도 47.9%로, N수를 하더라도 원하는 전공의 대학에 진학하는 수험생은 많지 않은 것으로 나타났다.
2024학년도에 대학에 입학한 N수생의 23.4%는 ‘2025학년도 대입을 준비하고 있다’고 응답했다.
또다시 수능을 치를 것이라고 응답한 사람은 자연 계열(29.4%)에서 가장 많았고 예체능 계열(25.4%), 공학계열(25.3%)이 뒤를 이었다. 의약학 계열은 12.3%로 가장 적었다.
