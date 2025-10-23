이 대통령 “사정기관이 사건 조작…엄정히 단죄해야”

이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

공명정대해야 할 사정기관 공직자들이 질서유지와 사회기강 확립에 쓰라고 맡은 권한을 사적 이익을 위해 전용하고 있다”고 지적했다. 이어 “이런 행위는 국가 질서를 어지럽히는 일이며, 진상을 철저히 밝혀 법과 원칙에 따라 엄정히 단죄해야 한다”고 강조했다.

“공직자 권한은 국민에게서 나왔고, 오로지 주권자를 위해 주권자 통제·감시 아래 공정하게 행사돼야 한다”고 말했다.

15일 서울 여의도 국회에서 열린 고용노동부에 대한 기후에너지환경고용노동위원회 국정감사에서 참고인 신분으로 출석한 문지석 검사가 쿠팡cfs 관련 질의에 답변하던 중 눈물을 흘리고 있다. 연합뉴스

검찰 지휘부가 핵심 증거를 누락하는 방식으로 ‘쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 노동자 퇴직금 미지급 사건’을 무혐의로 처분하게 했다”고 주장하며 눈물을 흘렸다. 이에 국회 법사위는

이날 법사위는

서울고검·수원지검 등 주요 검찰청에 대한 국감을 진행하고, 24일에는 고위공직자범죄수사처 감사를 앞두고 있다. 지귀연 서울중앙지법 부장판사의 ‘술 접대 의혹’, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사 논란, 해병대 순직 사건 지연 수사 문제 등이 주요 질의로 다뤄질 것으로 보인다.