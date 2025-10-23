식품안전체험관 의정부센터, 요리 체험 프로그램 진행

특히 영양소 바로 알기, 소화 운동, 손 씻기, 충치 예방 교육 등 식품안전 및 영양 관련 내용을 어린이 눈높이에 맞춰 구성한 7개 존, 15개 체험형 콘텐츠를 운영 중이다.

또한 체험관 전면에는 어린이 텃밭을 조성해 작물 파종과 수확 체험 등 자연 친화형 교육도 함께 제공하고 있다.