식품안전체험관 의정부센터, 요리 체험 프로그램 진행
경기 의정부시가 지원·관리하는 경기도어린이식품안전체험관 의정부센터는 가족이 함께 참여하는 ‘요리 COOK! 조리 COOK!’ 프로그램을 진행했다고 23일 밝혔다.
지난 18일 진행된 이번 프로그램은 경기북부 영유아 45가정을 대상으로 진행됐으며, 식습관 주제 동화책을 함께 읽고 우리나라 전통음식인 김치의 역사와 의미를 배우며 직접 깍두기를 만들어보는 체험으로 구성됐다.
2015년 설립된 경기도어린이식품안전체험관 의정부센터는 경기북부지역 영유아를 대상으로 식품 위해 요소에 대한 이해와 올바른 식습관 확립을 돕는 다양한 체험형 교육을 운영하고 있다.
특히 영양소 바로 알기, 소화 운동, 손 씻기, 충치 예방 교육 등 식품안전 및 영양 관련 내용을 어린이 눈높이에 맞춰 구성한 7개 존, 15개 체험형 콘텐츠를 운영 중이다.
또한 체험관 전면에는 어린이 텃밭을 조성해 작물 파종과 수확 체험 등 자연 친화형 교육도 함께 제공하고 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
