한국배연합회 ‘2025 배데이 기념행사’ 개최
신품종 시식·전시 호응
한국배연합회는 배 수확이 절정에 이르는 10월 ‘배데이’ 기념행사를 지난 22일 서울마당에서 개최했다.
올해로 제12회를 맞은 행사는 ‘건강두배, 행복두배’라는 슬로건 아래 우리 배의 우수성과 소비 확대의 중요성을 알리는 데 집중했다.
‘배데이’는 배 수확기인 10월과 ‘두 배’라는 의미의 22일을 조합해 만든 것으로, 2010년 제1회를 시작으로 같은 날에 열리고 있다. 배 산업의 대표적인 소비 촉진 행사로, 해를 거듭할수록 시민과의 접점을 넓히고 있다.
올해 행사에서는 방문객 대상 배즙 선착순 나눔과 배 요리 전시는 물론, 국내 육성 신품종 배 8종을 소개하는 자리가 마련됐다. 특히 ‘배 홍보 팝업부스’가 함께 운영돼 많은 관심을 끌었다.
팝업 공간에서는 신품종 배 8종 전시와 시식, ㈔한국배연합회 SNS 팔로우 이벤트가 함께 진행되며 많은 시민들이 참여했다.
민들은 신품종 배의 다양한 맛과 정보를 직접 체험하며 배에 대한 이해를 넓히는 시간을 가졌다.
이동희 한국배연합회 회장은 “가을철 대표 과일인 배의 기능성과 다양성을 널리 알리고 싶다”며 “앞으로도 맛있고 건강한 배가 더 많은 식탁에 오를 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사