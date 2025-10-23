대전시·KAIST, 국내 최대 ‘개방형 양자공정 인프라’ 구축

이광형 KAIST 총장과 이장우(오른쪽) 대전시장이 23일 양자팹 구축을 위한 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

시와 KAIST는 23일 대전 KAIST 본원에서 ‘개방형 양자팹 구축 및 운영을 위한 업무협약’을 체결했다.

이 사업은 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 건립 및 양자 인프라 시설·장비 구축을 위해 추진된다. 2031년까지 국비 234억원, 시비 200억원, KAIST 17억원 등 총 451억 원이 투입된다.

이장우 대전시장은 “개방형 양자팹 구축사업은 대전이 대한민국 양자산업의 중심으로 도약하기 위한 가장 강력한 발판이 될 것”이라며 “산·학·연이 함께 성장할 수 있는 개방형 생태계를 조성하고, 양자 기술을 통한 미래 산업 선점 및 지역 경제 활성화를 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.