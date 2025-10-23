한류와 AI의 만남… ‘내스타일’ 키오스크 해외서 주목
도쿄·두바이서 체험형 마케팅 성공 사례
국내 AI 기술기업 내스타일(대표 이용균)이 개발한 AI 체험형 키오스크가 해외에서 호응을 얻고 있다. 한류 콘텐츠를 직접 체험하며 구매로 이어지게 하는 새로운 마케팅 도구로 주목받고 있다.
최근 일본 도쿄 하라주쿠의 맘스터치 매장에 설치된 내스타일 AI 키오스크는 고객의 얼굴·피부톤·체형을 분석해 어울리는 K-패션과 K-뷰티 스타일을 추천하고, K-POP 스타 스타일을 가상 체험할 수 있도록 했다. 고객들은 대기 시간 동안 사진을 찍고 SNS에 공유하며 즐겁게 참여했고, 매장은 설치 후 한 달간 매출이 15~20% 증가한 것으로 나타났다.
일본 TBS 방송도 내스타일 키오스크를 소개하며 “AI가 한류를 새롭게 경험하게 한다”고 평가했다. 중동의 두바이 Korea360 한류체험관에서도 내스타일 키오스크가 현지 방문객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
내스타일은 AI 분석 기술과 한류 콘텐츠를 결합한 체험형 솔루션을 기반으로 글로벌 시장 확장에 속도를 낼 계획이다.
