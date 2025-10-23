포항시, 맞춤형 일자리 정책으로 고용 안정 견인
경북 포항시가 미래 신산업과 지역 맞춤형 일자리 정책으로 고용 안정에 앞장서고 있다.
시는 철강·이차전지·수소 등 미래 성장산업을 중심으로 한 산업기반형 일자리 대책과 함께 세대와 계층을 아우르는 고용지원 프로그램을 중점 추진하고 있다고 23일 밝혔다.
올해 추진 중인 사업은 철강산업 고도화·이차전지 산업 인력양성 및 고용기업 패키지 지원, 신중년 재취업 지원, 여성 전기기능공 양성, 일자리종합센터 운영 등이다.
청년층을 위한 ‘청년일자리 로컬 솔루션 프로젝트’, ‘청년행정인턴체험연수’ 등 실무 중심 프로그램도 지속 추진하고 있다. 올해 고용노동부 공모사업에 선정된 ‘청년도전지원사업’으로 청년들의 사회 복귀도 지원해 호응을 얻고 있다.
생활밀착형 고용정책도 강화하고 있다. 단시간 근로자와 구직 수요를 연결하는 ‘자투리시간거래소’, 근로자의 장기근속과 생활 안정을 돕는 ‘일자리 공감페이 지원사업’ 등을 확대하고 있다.
현장 중심의 취업 서비스도 활발하다. ‘찾아가는 포항시일자리센터’, ‘포항일자리박람회’ 등을 운영하며 구직자와 기업이 직접 만나는 채용의 장을 확대 중이다.
시는 오는 29일에는 ‘2025 포항일자리박람회’를 개최한다. 이번 박람회는 포항시와 대구고용노동청 포항지청이 공동 주최하며, 지역 구직자에게 양질의 일자리 정보를 제공하고 기업의 인력난 해소를 위한 실질적 채용의 장이 될 예정이다.
시는 산업 환경과 고용시장 변화에 대비해 ‘고용위기선제대응지역’ 지정을 추진하고 기업 고용 유지와 재취업 지원을 강화할 계획이다.
이강덕 포항시장은 “전 세대가 안정적으로 일할 수 있도록 맞춤형 일자리 정책을 강화하겠다”며 “적극적인 기업 유치와 지역 특화형 일자리 창출로 시민 생활 안정과 지역경제 회복에 실질적인 성과를 내겠다”고 말했다.
