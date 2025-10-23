일리카페 ‘카카오프렌즈 콜라보 Y3.3 리미티드 에디션’ 출시
92년 전통의 글로벌 이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페의 한국 공식 파트너사 큐로홀딩스는 카카오프렌즈와 손잡고 캐릭터 콜라보 머신 ‘카카오프렌즈 콜라보 Y3.3 리미티드 에디션’을 출시했다.
이번 한정판은 카카오프렌즈의 대표 캐릭터 라이언과 일리의 아이코닉한 캡슐 머신 Y3.3이 만나 탄생했으며, 일리 역사상 최초의 글로벌 캐릭터 협업이라는 점에서 특별한 의미가 있다.
특히 한정 수량 ‘리미티드 에디션’으로 출시된 이 제품은 Y3.3 머신, 에스프레소 소서, 170㎖ 글라스로 구성된 ‘Y3.3 세트’로, 라이언 특유의 귀여운 감성과 프리미엄 커피 경험을 동시에 제공한다.
이 제품은 일리 공식 온라인몰, 카카오톡 선물하기, 네이버 브랜드 스토어 등에서만 한정 판매되며, 23일부터 사전 예약 판매가 진행된다. 또한 일리카페 직영점 6곳(선릉 저스트코타워, 시그니처타워, 두산건설, 롯데몰 수지, AK&기흥, 롯데백화점 평촌)에서는 오프라인으로 즉시 수령이 가능해 소비자들이 더욱 빠르고 편리하게 제품을 만나볼 수 있다.
윤상진 큐로홀딩스 상무는 “카카오프렌즈 콜라보 Y3.3 리미티드 에디션은 일리 역사상 전세계 최초로 선보이는 캐릭터 콜라보 머신으로, 희소성과 디자인, 그리고 일리의 깊은 커피 경험을 모두 갖춘 특별한 제품”이라며 “온라인 채널과 일리카페 직영점을 통해 더 많은 고객들이 이 특별한 협업 제품을 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
