킨텍스 ‘제3전시장 착공식’ 개최…2028년 완공 목표

총 사업비 6726억 투입…17만㎡ 전시면적 보유

아시아 톱클래스 넘어 세계 20위권 규모 도약

킨텍스 3전시장 조감도. 킨텍스 제공

제3전시장 건립 예정 부지에서 열린 이날 착공식에는 김동연 경기도지사, 박종원 산업부 통상차관보, 이동환 고양특례시장, 이희상 코트라 부사장과 고양시 지역 국회의원(이기헌, 김성회), 킨텍스 홍보대사로 활약하고 있는 방송인 럭키 등 주요 인사 및 시민 500여명이 참석했다.

행사는 킨텍스 설립부터 발전에 기여한 인물들의 참여로 구성된 ‘100인의 행진’을 시작으로 이재율 대표이사의 환영사와 주요 내빈의 축사, 기념사 순으로 진행됐다.

킨텍스 제3전시장 착공식 행사. 킨텍스 제공