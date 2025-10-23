청년떡집, 저당 디저트 라인업 ‘저당 말차절편’ 출시
저당 디저트 트렌드를 주도해온 청년떡집이 새로운 프리미엄 라인업으로 ‘저당 말차절편’을 선보이며 건강디저트 라인업을 추가로 확보했다.
업체에 따르면 이번에 출신한 신제품은 지난 9월 방송 PPL을 통해 화제를 모았던 ‘저당 땅콩버터절편’의 흥행 이후 선보이는 후속 제품이다.
저당 말차절편은 풍미 깊은 말차가루와 저당 팥앙금을 활용해 만든 점이 특징이다. 단맛을 줄이고 말차 특유의 은은한 쌉싸름함을 더했으며, 부드럽고 쫄깃한 절편 속에 말차와 팥의 조화가 어우러져 전통 떡의 고유한 식감은 유지하며 현대적인 맛 감성을 담아냈다고 설명했다.
앞서 청년떡집은 저당 땅콩버터절편이 방송 노출 이후 판매량이 급상승하면서 온라인과 오프라인에서 동시에 주목을 받은 만큼 이번 신제품 역시 저당 및 건강 간식을 선호하는 소비자층의 라이프스타일 속에 스며들며 프리미엄 디저트로 자리매김할 방침이다.
청년떡집은 이번 저당 말차절편을 시작으로 저당, 고단백, 식물성 원료 등 건강한 식재료를 활용한 디저트 라인업을 지속 확대할 계획이다. 전통 떡의 틀을 넘어 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 ‘건강한 간식 문화’를 만들어가겠다는 목표다.
브랜드 관계자는 “절편이라는 전통 디저트를 현대적인 감각으로 재해석하며, 맛과 건강을 모두 잡는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라며 “떡이 더 이상 특별한 날의 음식이 아니라, 누구나 즐길 수 있는 일상 간식으로 자리잡도록 새로운 문화를 만들어가겠다”고 전했다.
