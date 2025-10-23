청년떡집, 저당 디저트 라인업 ‘저당 말차절편’ 출시

앞서 청년떡집은 저당 땅콩버터절편이 방송 노출 이후 판매량이 급상승하면서 온라인과 오프라인에서 동시에 주목을 받은 만큼 이번 신제품 역시 저당 및 건강 간식을 선호하는 소비자층의 라이프스타일 속에 스며들며 프리미엄 디저트로 자리매김할 방침이다.

청년떡집은 이번 저당 말차절편을 시작으로 저당, 고단백, 식물성 원료 등 건강한 식재료를 활용한 디저트 라인업을 지속 확대할 계획이다. 전통 떡의 틀을 넘어 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 ‘건강한 간식 문화’를 만들어가겠다는 목표다.