“15억 정도는 서민아파트”…與, 또 부동산 막말

복기왕 더불어민주당 의원. 연합뉴스

부동산 보유세와 관련해서는 “5억원짜리 아파트 10채를 가진 사람과 50억원짜리 아파트 1채를 가진 사람의 세금을 비교하면 비교가 안 될 정도로 5억원짜리 10채가 (세금이) 많다”며 “이런 부분에서 과연 공정하냐는 의문이 있다”고 했다.