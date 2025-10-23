[속보] 코스피, 사상 처음 3900 돌파…‘사천피’ 갈까

유가증권시장에서 개인이 3569억원을 순매수하며 주가 상승을 이끌고 있고 기관도 장중 순매수세로 돌아섰다. 외국인은 4131억원 순매도를 이어가고 있다.

코스피가 23일 사상 처음으로 장중 3900선을 돌파했다.코스피는 오전 11시48분 전장보다 16.96 포인트(0.44%) 오른 3900.64로 3900선 고지를 넘어섰다. 지난 20일 코스피가 장중 3800선을 처음으로 돌파한 지 3거래일 만이다.코스피는 뉴욕증시의 약세와 미·중 무역갈등 재부각에 대한 경계심에 전장보다 47.89 포인트(1.23%) 내린 3835.79로 출발했다. 한때 3822.33까지 밀렸으나 저가 매수세가 유입되면서 반등에 성공해 3902.21까지 올랐다.한국은행은 예측대로 기준금리를 연 2.50%로 동결했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr