30대 회사원의 마지막 출근길…3명에게 새 생명주고 하늘로 [아살세]
길을 가다 쓰러져 뇌사 상태에 빠진 30대 회사원이 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 23일 고(故) 김문수(34)씨가 지난달 아주대병원에서 심장과 양측 신장을 기증하고 숨졌다고 밝혔다.
김씨는 지난 8월 길을 걷다 쓰러진 상태로 행인에게 발견돼 병원으로 옮겨졌으나, 의식을 회복하지 못했다. 유족은 젊은 나이에 세상을 떠난 김씨가 다른 사람의 몸에서라도 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 장기기증을 결심했다고 한다.
김씨는 부산에서 1남 1녀 중 첫째로 태어나 바른 성품으로 어려운 주변 사람들에게 먼저 다가가는 따뜻한 마음씨를 가졌다고 유족은 회상했다. 학창 시절 밝고 적극적인 성격으로 전교 회장과 반장 등을 맡았고 성균관대 컴퓨터공학과를 졸업하고 차량용 음성 인공지능(AI) 회사에서 근무했다.
김씨의 어머니는 “평소 가족에게 내가 장기기증을 하고 싶다고 했을 때 다른 가족들은 반대했지만, 아들은 생명을 살리는 일인데 좋은 것 같다고 했다”며 “지금 와서 생각해보니 기증은 아들의 마지막 소원이었던 것 같다”고 말했다. 이어 “단 한 번도 너를 사랑하지 않은 적이 없었다”며 “하늘에서 뭐든지 하고 싶은 거 다 했으면 좋겠어”라고 마지막 인사를 건넸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
