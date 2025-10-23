LSA인터내셔널, 수출입 안전관리 우수업체 공인 취득
엘에스에이인터내셔널(LSA인터내셔널)은 23일 인천본부세관에서 관세청이 수출입 안전관리 우수업체에 부여하는 AEO 공인을 취득했다고 밝혔다.
AEO 인증은 세계관세기구(WCO)의 수출입 공급망 안전관리 기준에 근거해 각국 세관당국이 수출입 관련 업체를 대상으로 법규준수도, 내부통제시스템, 재무건전성, 안전관리체계 등 4개 분야 기준을 충족한 우수기업에 부여하는 국제인증제도이다.
특히 AEO 제도는 국내뿐만 아니라 국제적으로도 인정받는 수출입 안전관리 체계로 수입 및 수출 절차를 보다 원활하게 운영하고자 하는 미국, 중국, 일본 등 25개 교역 국가에서도 신속 통관 혜택을 받으며 이를 통해 기업은 통관절차를 간소화하고 통관시간을 단축하여 비용을 절감할 수 있다.
LSA인터내셔널은 AEO 공인 취득을 위해 올해 1월부터 임직원들로 구성된 AEO 인증 TF를 구성해 심사를 준비했으며 관세청의 서류심사 및 현장심사 등 철저한 검증 과정을 거쳐 AEO 공인 취득에 성공했다.
이명석 LSA인터내셔널 대표는 “AEO 공인 취득은 종합 물류기업으로서의 법규준수와 안전관리 역량을 공식적으로 인정받은 결과이며 AEO 브랜드 가치에 기반한 대외 신뢰도 제고, 물류 가시성 확보와 리드타임 단축 등 직간접적 효과를 충분히 활용해 고객이 믿고 맡기는 물류파트너가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
