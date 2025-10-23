사회적 재난 된 자살 막아라…대구시-지역사회 공조

국민 AI 이미지

김선민 조국혁신당 의원실 자료에 따르면 지난해 10만명당 자살자 전국 평균은 29.1명이다. 대구는 남구 37.3명, 서구 36.2명, 중구 34.5명, 달성군 33.2명, 북구 31.1명, 달서구 29.6명, 수성구 23.8명, 동구 23.7명, 군위군 22.1명으로 9개 시·군 중 6개 시·군이 전국 평균보다 자살률이 높은 것으로 나타났다.