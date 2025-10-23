충남 9월 무역수지 ‘405억 달러’ 전국 1위

충남도청사. 충남도 제공

무역수지(누계) 405억 달러 흑자를 달성했다.

3년 6개월 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 이에 따라 연초 부진으로 전년 대비 감소세를 보였던 수출액은 증가세로 전환됐다.