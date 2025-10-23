LA한인축제서 전남 농수산식품 인기몰이…20개 기업 참가

수산물·전통장류·한과 등 큰 호응

LA 한인축제. 전남도 제공

전남도는 지난 19일까지 4일간 미국 LA 서울국제공원에서 열린 ‘제52회 LA한인축제’에 농수산식품 수출기업 20개사와 함께 참가해 전남 우수 농수산식품을 소개하며 현지에서 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.