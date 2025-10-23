LA한인축제서 전남 농수산식품 인기몰이…20개 기업 참가
수산물·전통장류·한과 등 큰 호응
전남도는 지난 19일까지 4일간 미국 LA 서울국제공원에서 열린 ‘제52회 LA한인축제’에 농수산식품 수출기업 20개사와 함께 참가해 전남 우수 농수산식품을 소개하며 현지에서 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.
LA한인축제는 미주 내 최대 규모의 한인축제로, 매년 20만명이 방문하는 대표적 한민족 문화행사다. 올해도 한인과 현지인 등 많은 관람객이 찾으며 열띤 분위기 속에 진행됐다.
이번 축제에선 전남 대표 수출품목인 김을 비롯해 김치, 된장·고추장 등 전통장류, 표고, 녹차, 한과, 식혜, 건어물·젓갈·전복 등 수산물까지 다양한 품목을 판매했으며, 대부분의 제품이 현지 소비자로부터 큰 인기를 얻었다.
한국의 맛과 멋을 담은 전통 식품들은 한인뿐 아니라 미국 현지 소비자들에게도 좋은 반응을 이끌며, 부스마다 시식과 구매 행렬이 이어졌다.
특히 미국 관세 인상 우려에도 불구하고 전남의 9월 대미 농수산식품 수출액은 1억2000만 달러를 기록하며, 전년 같은 기간보다 11.8% 증가해 수출 호조세를 보이고 있다.
신현곤 전남도 국제협력관은 “이번 LA한인축제는 미주 시장에서 전남 농수산식품의 우수성과 경쟁력을 다시 한번 입증한 자리였다”며 “앞으로도 상설판매장 운영, 현지 판촉전 등 다양한 활동을 통해 케이(K)-푸드 중심지로서 전남 농수산식품의 위상을 높이겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
