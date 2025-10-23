시사 전체기사

[속보] LG유플러스 해킹 신고…계정 관리 서버 관련

입력:2025-10-23 10:39
공유하기
글자 크기 조정

[속보] LG유플러스도 당국에 해킹 신고…계정 관리 서버 관련

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이상경 “내 집 마련의 꿈, 헤아리지 못 해” 대국민 사과
“유승준 비자 발급 왜 안 하나” LA국감서 벌어진 일
트럼프 “푸틴과 회동 적절치 않아 취소”
“집은 못 사도 예물은 명품으로”… 명품 매출 30%대 급등
막강 선발진에 오타니까지… 다저스, WS 2연패 자신
김용범 “협상 꽤 마지막…미국이 이해해주면 좋은 결과”
무주택도 대출 어려워… “청약통장 해지합니다”
“불장에 내 계좌만 파랗네”… 반도체 안 담은 개미들 소외감
국민일보 신문구독