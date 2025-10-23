인천 서구, 치매안심마을 6개 동으로 확대 운영
인천 서구는 지난 22일 가정1동을 서구의 여섯 번째 치매안심마을로 지정하고 이를 기념하는 선포식을 열었다고 23일 밝혔다. 이와 함께 주민 대상 홍보부스를 운영해 치매안심마을의 의미와 주요 사업을 안내했다.
치매안심마을은 지역주민들이 치매에 대한 올바른 인식을 갖고 치매예방에서 돌봄까지 함께 참여하는 마을 단위의 치매친화적 환경 조성 시스템이다.
구는 치매친화적 환경조성을 위해 지난 2019년 연희동 치매안심마을 지정을 시작으로 오류왕길동, 불로대곡동, 가좌4동, 석남2동으로 점차 확대하여 운영해왔다. 올해는 가정1동을 추가로 선정하며 총 6곳으로 확대했다.
치매안심마을에서는 주민대표 운영위원회를 통해 의견을 수렴하고 ▲치매예방을 위한 찾아가는 치매조기검진 및 치매예방교실 운영 ▲대상자 맞춤형 사례관리 ▲치매안심가맹점 지정 및 관리 ▲치매인식개선 캠페인 등 다양한 주민 참여형 프로그램을 추진한다.
서구치매안심센터장은 “가정1동의 치매안심마을 지정이 치매에 대한 편견을 줄이고 지역 내 이해와 배려 문화가 자리 잡는 계기가 되길 바란다”며 “치매환자와 가족뿐 아니라 지역 주민 모두가 안심하고 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
