허용순·김지영·강효정, 해외 진출 1~3세대 K발레 스타들 한 무대에

30일 개막하는 서울시발레단의 ‘한스 판 마넨 × 허용순’에 각각 안무가, 지도자, 출연자로 참여

한국 발레의 해외 진출 1~3세대를 대표하는 허용순(가운데), 김지영(오른쪽), 강효정(왼쪽)이 최근 서울시발레단의 노들섬 연습실에서 활짝 웃고 있다. (c)세종문화회관

허용순, 유럽의 컨템포러리 발레단 주역에서 안무가로



한국 발레의 해외 진출 1세대를 대표하는 허용순. (c)세종문화회관

서울시발레단 단원들이 노들섬 연습실에서 이번에 선보이는 허용순 안무 ‘언더 더 트리즈 보이시즈’를 연습하고 있다. (c)세종문화회관

허용순은 “보쏘의 음악을 좋아했는데, 이른 나이에 세상을 떠난 것이 안타까워서 이번 작품을 만들었다. 이번 공연의 구성은 독일 초연과 같지만, 서울시발레단 무용수들의 개성과 에너지를 반영해 솔로 파트를 추가하는 등 재안무했다”고 밝혔다. 이어 “서울시발레단과는 이번에 처음 작업을 했는데, 무용수들이 정말 열심히 해줘서 행복했다”고 덧붙였다.

김지영, 무용수로 계속 활동하며 지도자로 성장



한국 발레의 해외 진출 2세대를 대표하는 김지영. (c)세종문화회관

이후 해외로 눈을 돌린 그는 2002~2009년 네덜란드 국립발레단에서 수석무용수로 활약한 뒤 국립발레단으로 다시 돌아왔다. 그는 22년간의 직업 무용단 생활을 마치고 2019년 경희대 무용과 교수로 부임한 이후에도 꾸준히 무대에 서고 있다.

서울시발레단이 지난해 선보인 한스 판 마넨의 ‘캄머발레’ 공연 장면. (c)세종문화회관

강효정, 그동안 국내에선 못본 컨템포러리 발레 기량 뽐내



한국 발레의 해외 진출 3세대를 대표하는 강효정. (c)세종문화회관

강효정(왼쪽)이 서울시발레단 노들섬 연습실에서 허용순 안무 ‘언더 더 트리즈 보이시즈’를 연습하고 있다. (c)세종문화회관