이롬 ‘황성주 박사의 1일 1생식 라이프밀’ 홈쇼핑 첫선 완판

CJ온스타일 첫 런칭 방송에서 매진을 기록했다.

이롬홀딩스가 프리미엄 생식 '황성주 박사의 1일 1생식 라이프밀'을 홈쇼핑을 통해 선보였다. 이 제품은 지난 16일이롬홀딩스에 따르면 '황성주 박사의 1일 1생식 라이프밀'은 80여 가지 자연 유래 농수산물 원료를 진공동결건조 공법으로 담아 원물 본연의 맛과 영양을 살린 프리미엄 간편 영양식이다.현미·검정콩·케일·사과·다시마 등 식물성 원료를 중심으로 설계해 원료의 다양성과 균형을 동시에 확보했으며, 불규칙한 식습관으로 생기기 쉬운 영양 공백을 보완하도록 고안됐다.물이나 우유에 부어 간편하게 섭취할 수 있어 준비 시간이 짧고, 장소 제약 없이 한 끼를 해결할 수 있는 장점이 있다. 한 포에 담긴 영양 설계는 단백질·식이섬유·칼슘·아연 등 핵심 요소에 초점을 맞췄다. 복잡한 조리 없이 지속 가능한 건강 루틴을 만들고자 하는 바쁜 현대인들에게 적합하다는 평가다.이롬홀딩스 관계자는 "이번 제품에는 황성주 박사의 스페셜 원료 조합이 추가돼 구성이 한층 강화됐다. 홈쇼핑 라인업 중 최다 원료를 함유한 제품으로 개발됐으며, 자연 그대로의 영양소를 한 포에 담아 '자연의 폭넓은 영양을 균형 있게 채우는 한 끼'라는 가치를 구현했다"며 "오는 25일에는 NS홈쇼핑 추가 방송으로 고객 접점을 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.김동원 이롬홀딩스 부회장은 "이번 '황성주 박사의 1일 1생식 라이프밀' 홈쇼핑 런칭을 계기로 온·오프라인 유통까지 접점을 넓혀 '라이프밀'이라는 브랜드 가치를 더 많은 고객에게 전달할 계획"이라고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.kr