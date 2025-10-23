전남도-고흥군, 우주·항공 기업 투자유치 본격

경기 소노캄 고양서 우주항공산업 수도권 투자유치 설명회



업무·투자·입주협약 추진…전문가 초청 포럼·상담부스 운영

고흥 우주항공산업 비즈페스타. 전남도 제공

전남도와 고흥군이 우주·항공·드론산업 분야 협회, 기업 대표 등을 대상으로 전남 우주항공산업 수도권 투자유치 설명회를 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 개최하는 등 우주·항공기업 투자 유치에 본격 나섰다.