인천환경공단, 수질분야 국제숙련도 평가 ‘최우수 분석기관’

인천환경공단 환경연구소 직원이 수질실험을 하고 있다. 공단 제공

미국 환경자원협회(ERA)는 국제표준화기구(ISO/IEC 17043)의 공인을 받은 세계적 수준의 숙련도 평가기관으로 매년 전 세계 환경시험·검사기관을 대상으로 데이터의 신뢰성과 정확도를 엄격하게 평가하고 있다.

이번 평가에는 7월부터 8월까지 약 2개월간 전 세계 1027개의 유수 분석기관들이 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 환경연구소는 수질분야 핵심항목인 ▲생물화학적 산소요구량(BOD) ▲총 유기탄소(TOC) ▲부유물질(SS) ▲총질소(T-N) ▲총인(T-P) 등 총 5개 항목에서 모두 ‘만족(Satisfactory)’이라는 최상의 결과를 얻어 분석 능력의 우수성을 국제적으로 공인받았다.

공단은 매년 환경부 국립환경과학원이 주관하는 국내 숙련도 시험에서도 꾸준히 우수한 평가를 받아왔다. 이번 국제숙련도 평가 결과를 통해 국내를 넘어 세계적으로 신뢰받는 분석 역량을 갖추었음을 다시 한번 입증했다.

김성훈 공단 이사장은 “이번 국제숙련도 최우수 분석기관 인증은 우리 공단의 시험분석 역량이 세계적 수준임을 객관적으로 인정받은 매우 의미 있는 성과”라며 “신뢰도 높은 시험분석 결과를 바탕으로 하수처리시설을 더욱 안정적으로 운영하고 시민들이 안심하고 누릴 수 있는 깨끗한 물 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.