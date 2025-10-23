인천시, 드론으로 해양쓰레기 운반…스마트 해양환경관리

앞서 시는 아이(i) 바다패스를 도입해 섬 관광 활성화와 함께 깨끗한 환경에 대한 공감대를 조성했다. 이를 통해 지난해부터 섬 관광객이 대폭 증가하며 시민들의 해양관광 수요와 환경의식이 높아졌고 시의 정책 방향과 맞물려 이번 시범사업이 큰 의미를 가지게 됐다.

시범사업 대상지인 덕적도 파래금 해변은 해안 접근이 어려워 쓰레기 수거가 어려운 지역으로 꼽힌다. 현재 옹진군은 해안쓰레기 운반선 ‘옹진청정호’를 운항하고 있으나 해안에서 운반선까지의 쓰레기 이송 과정에 많은 어려움을 겪어야 했다.

향후 드론을 활용해

해양쓰레기를 안전하게 선박으로 옮기게 되면 수거 효율을 높일 수 있을 뿐 아니라 해상작업의 안전성을 강화할 수 전망이다. 이외에도

시는 내년부터 옹진군 전역의 해안쓰레기 수거 취약지역으로 사업을 확대하고 ‘스마트 해양빌리지’ 사업과 연계해 드론 기반의 지속가능한 해양환경 관리체계를 구축할 계획이다.